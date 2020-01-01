Новая версия Peugeot 3008 "засветилась" до премьеры

Презентация новинки Peugeot 3008 запланирована на конец текущего года.

Обновленный кроссовер Peugeot 3008 2022 ожидают в конце года, но в сети уже появились первые снимки. Если информация верна, то новинка продолжит традицию фар в виде клыков хищника. Кроме этого изменилась решетка радиатора, а задняя оптика осталась от предыдущей модели.

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Внутри авто можно заметить большой экран системы мультимедиа. По всей видимости, увеличенный экран предполагает расширение функций авто.

По видам моторов останутся прежние и добавятся гибридные. По слухам, следует ждать двух гибридных установок на 222 и 296 лошадиных сил.

Ранее мы сообщали, что в Mercedes представят авто Т-класса.