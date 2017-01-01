Транспортное средство допущено к пользованию на дорогах общего пользования.

Что получится, если переделать пикап GMC Sierra в самолет

Что получится, если переделать пикап GMC Sierra в самолет

В Сети выставили на продажу автомобиль-самолет с очень интересным дизайном. Машину продают на Ebay.

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Построен своего рода “самолет2 на базе GMC Sierra 2500 HD. Учитывая, что тюнингованный пикап имеет всю положенную для автомобиля комплектацию, транспортное средство допущено к пользованию на дорогах общего пользования.

Летать тюнингованное авто конечно же не может. Зато Planecar, как называет машину ее создатель, обладает уникальным дизайном, копирующим внешний вид популярного самолета Cessna 421B - у Planecar есть даже вращающийся пропеллер.

Ранее сообщалось, что из мопеда сделали самый маленький дом на колесах - есть спальня и кухня.