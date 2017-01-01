На eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8

На сильно удлиненную раму установили один за другим сразу два мощных V8 Chevy 355 на 5,7 литра.

На eBay появился очень интересный тюнингованный Jeep DJ.

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Авто обладает очень необычной конструкцией и внешним видом. На сильно удлиненную раму установили один за другим сразу два мощных V8 Chevy 355 на 5,7 литра, мощностью в 200 лошадей каждый. Кабина на 2 человека расположена в самом конце авто, что придает машине вид игрушечной.

По словам владельца, тюнинг очень удачный - авто очень управляемое, на 100 км можно "рулить" одной рукой. За необычный хот-род просят 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род.