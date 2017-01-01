Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8

Комментариев: 0
На сильно удлиненную раму установили один за другим сразу два мощных V8 Chevy 355 на 5,7 литра.
На eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8
© ebay.com
Фото 1/6
На eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На eBay появился очень интересный тюнингованный Jeep DJ. 

Читай также: Автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari

Авто обладает очень необычной конструкцией и внешним видом. На сильно удлиненную раму установили один за другим сразу два мощных V8 Chevy 355 на 5,7 литра, мощностью в 200 лошадей каждый. Кабина на 2 человека расположена в самом конце авто, что придает машине вид игрушечной.

По словам владельца, тюнинг очень удачный - авто очень управляемое, на 100 км можно "рулить" одной рукой. За необычный хот-род просят 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род.

Поделись:
Теги: тюнинг, Jeep DJ, два мотора
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь