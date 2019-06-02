Настоящий "паркетник": Беларуский водитель обклеил свое Peugeot 605 деревом

По словам авторов тюнинга, на обклейку деревом машины ушло 2 дня.

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Удержаться и не назвать такое авто “паркетником“ сложно - в беларуском городе Лида отделали кузов Peugeot 605 настоящим деревом.

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По словам авторов тюнинга, на обклейку деревом машины ушло 2 дня. Вероятно ребята хотели добиться эффекта “автомобиля из дерева“. Но получилось буквально то, чем эта машина и является - Peugeot 605, обклеенное досточками.

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