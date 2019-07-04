Уникальный ЛуАЗ тюнинговали в крутой 6-колесный пикап в стиле "Гелендваген"

За необычный тюнингованный автомобиль просят 1500 долларов.

В Украине выставили на продажу раритетный 6-колесный ЛуАЗ. Автомобиль продают в селе Пистынь Ивано-франковской области.

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Имеется в виду модель 969М, со значительными переделками - конечно это не серийный вид авто. Как видим, вместо родной задней части у этого ЛуАЗа установлена деревянный кузов. Под ним – две оси колес.

Сообщается, что уникальный ЛуАЗ был выпущен в 1990 году. Кстати, переднеприводные ЛуАЗ-969В, которые серийно выпускались с 1967 по 1972 год, считаются достаточно редкими. За авто просят 1500 долларов - за такие деньги продаются зазовские Таврии, ВАЗ-2107 и другие старенькие авто советского и отечественного автопрома.

Ранее сообщается, что какие недостатки пользования Tesla Model X в Украине.