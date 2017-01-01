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Единственный в своем роде: В Сети выставили на продажу лимузин Porsche 356

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Удлиненный Porsche 356 1953 года получил дополнительную пару дверей, открывающихся против движения.
Единственный в своем роде: В Сети выставили на продажу лимузин Porsche 356
© rmsothebys.com
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Единственный в своем роде: В Сети выставили на продажу лимузин Porsche 356
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Видели когда-то лимузин Porsche? А такой существует - его недавно выставили на продажу на аукционе RM Auctions в США.

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Настоящий раритет - удлиненный Porsche 356 1953 года получил дополнительную пару дверей, открывающихся против движения.

Салон отделали кожей и деревом, а водителя и задних пассажиров теперь разделяет выдвижная стеклянная перегородка. Кроме того, установлены изящные часы и столик для шампанского, а в крыше проделали люк. За задними креслами появился дополнительный багажник.

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Поскольку автомобиль стал крупнее и тяжелее, его оснастили более мощным мотором - 1,6-литровая оппозитная четверка от Porsche 912 выдает 90 л. с.

Ранее публиковался ТОП-4 самых странных типов тюнинга Skoda Octavia.

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Теги: лимузин, Porsche, интересные авто
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