Удлиненный Porsche 356 1953 года получил дополнительную пару дверей, открывающихся против движения.

Единственный в своем роде: В Сети выставили на продажу лимузин Porsche 356

Единственный в своем роде: В Сети выставили на продажу лимузин Porsche 356

Видели когда-то лимузин Porsche? А такой существует - его недавно выставили на продажу на аукционе RM Auctions в США.

Читай также: Уникальный ЛуАЗ тюнинговали в крутой 6-колесный пикап в стиле “Гелендваген“

Настоящий раритет - удлиненный Porsche 356 1953 года получил дополнительную пару дверей, открывающихся против движения.

Салон отделали кожей и деревом, а водителя и задних пассажиров теперь разделяет выдвижная стеклянная перегородка. Кроме того, установлены изящные часы и столик для шампанского, а в крыше проделали люк. За задними креслами появился дополнительный багажник.

Читай также: В Киеве засветился первый кроссовер Lamborghini - теперь с крутым тюнингом

Поскольку автомобиль стал крупнее и тяжелее, его оснастили более мощным мотором - 1,6-литровая оппозитная четверка от Porsche 912 выдает 90 л. с.

Ранее публиковался ТОП-4 самых странных типов тюнинга Skoda Octavia.