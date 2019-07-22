В Киеве засветился необычный малотоннажный грузовик Toyota Dyna

Телескопическая стрела и корзина очень сильно спрятаны между пеналами для всякой всячины - сразу и не поймешь, что перед тобой автоподъемник.

На улицах Киева засветился очень интересный малотоннажный грузовик Toyota Dyna в виде автоподъемника. Об этом сообщает Автоцентр.

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Данный экземпляр - результат “допиливания“ малотоннажного грузовика Toyota Dyna в автоподъемник, с помощью вмонтированной автовышки марки Tadano.

У вышки, кстати, высота подъема достигает 10 метров. Телескопическая стрела и корзина очень сильно спрятаны между пеналами для всякой всячины - сразу и не поймешь, что перед тобой автоподъемник.

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Если говорить о шасси Toyota Dyna, то это модель пятой генерации U60-U90, грузоподъемностью от 2 до 3,5 т. Такие выпускались с 1984 по 1994 гг. Были в гамме и более легкие версии Y50/Y60 с полезной нагрузкой 1-1,5 т, производимые с 1985 по 1995 гг. На первых устанавливались трехлитровые бензиновые или дизельные двигатели, а на младших собратьях - только двухлитровые бензиновые.

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