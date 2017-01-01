Самый быстрый "Горбатый" Запорожец продают по цене Lamborghini

"Горбатого" удалось разогнать его до максимальной скорости в 220 км/час.

Этот “Запорожец“ собран из двух “Горбатых“ и двух Lotus Exige Скриншот Youtube

В Сети показали роскошный среднемоторный “Горбатый“ ЗАЗ за 300 тысяч долларов. Чем интересен автомобиль, рассказали в видеообзоре канала ПриветТачка..

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Авто стоит дороже, например, Lamborghini, цены на которые начинаются с 200 тысяч долларов.В нем мало осталось от оригинального ЗАЗ-965, но главное он сохранил: внешний вид и шильдик на капоте.

Этот “Запорожец“ собран из двух “Горбатых“ и двух Lotus Exige. От британского спорткара автомобилю достались шасси и двигатель. Силовой агрегат размещен сзади в пределах базы.

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Это 16-клапанный 1.8 DOHC производства Toyota/Yamaha, обозначенный как 2ZZ-GE, мощностью в 193 л. с. С помощью компрессора и новых настроек его мощность была увеличена до 260 л. с. По информации авторов видео, создателям автомобиля удалось разогнать его до максимальной скорости в 220 км/час.

Ранее сообщалось, что из старого советского грузовика сделали очень крутой спорткар-пикап - видео.