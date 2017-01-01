Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Москвич 401 роскошно тюнинговали в ретрокабриолет - фотографии

Комментариев: 0
Роскошный рестомод Москвич 401 в кузове кабриолет выставили на продажу за 23 тысячи долларов.
Москвич 401 роскошно тюнинговали в ретрокабриолет - фотографии
© avito.ru
Фото 1/7
Москвич 401 роскошно тюнинговали в ретрокабриолет - фотографии
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Киеве засветился уникальный Porsche 911 с супермощным двигателем

Старые советские авто частенько становятся основой для тюнинга на постсоветском пространстве и Москвич 401 не исключение. Об интересном проекте с этим авто рассказал Автоцентр.

Надо признать, что переделки советских авто не всегда получаются. Тем не менее создатели этого темно-синего кабриолета постарались с уважением отнестись к переделке некогда популярной модели.

Читай также: Что будет, если на обычные “Жигули“ поставить двигатель от ЗИЛ-130 - эксперимент

Москвич лишили крыши, заменив ее мягким верхом, который весьма органично вписался в новый образ, довершенный массивными колесными арками и расширенной колеей. В итоге получился практически кроссовер.

Роскошный рестомод Москвич 401 в кузове кабриолет выставили на продажу за 23 тысячи долларов

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился золотой ВАЗ-2107.

Поделись:
Теги: Москвич 401, тюнинг, интересные авто, ретроавто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь