Москвич 401 роскошно тюнинговали в ретрокабриолет - фотографии

Роскошный рестомод Москвич 401 в кузове кабриолет выставили на продажу за 23 тысячи долларов.

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Старые советские авто частенько становятся основой для тюнинга на постсоветском пространстве и Москвич 401 не исключение. Об интересном проекте с этим авто рассказал Автоцентр.

Надо признать, что переделки советских авто не всегда получаются. Тем не менее создатели этого темно-синего кабриолета постарались с уважением отнестись к переделке некогда популярной модели.

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Москвич лишили крыши, заменив ее мягким верхом, который весьма органично вписался в новый образ, довершенный массивными колесными арками и расширенной колеей. В итоге получился практически кроссовер.

Роскошный рестомод Москвич 401 в кузове кабриолет выставили на продажу за 23 тысячи долларов

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился золотой ВАЗ-2107.