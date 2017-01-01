Стильный салон и двигатель Honda: Мастер круто тюнинговали "горбатый" Запорожец

Авторы тюнинга продают авто за неплохую сумму - 23 тысячи евро.

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А это очередной тюнинг проект с участием Запорожца. И в этом случае очень даже неплохой. Причем авторы проекта продают его за неплохую сумму - 23 тысячи евро. Стоит ли авто таких денег, разобрался Автоцентр.

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Да, внешний вид авто весьма спорный, вместе с бутафорскими воздухозаборниками, люстрой на крыше, дудками на капоте и странными колесами.

Из интересного у авто японский трехцилиндровый двигатель Honda с объемом 658 “кубиков”. Мотор решили разместить под капотом на месте багажника, который переехал назад.

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К тому же компактный хэтчбек может похвастаться шикарным интерьером, почти полностью зашитым в натуральную кожу.

Ранее сообщалось, что будет, если на обычные “Жигули“ поставить двигатель от ЗИЛ-130 - эксперимент.