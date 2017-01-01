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Audi R8 разогнали до невероятных 430 км в час

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Скорость Audi R8 подняли с 301 км в час до 430.
Audi R8 разогнали до невероятных 430 км в час
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Audi R8 разогнали до невероятных 430 км в час
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Рубеж в 400 км в час дался не только гиперкарам типа Bugatti. При желании и правильном тюнинге разогнать до такой скорости можно и Audi R8.

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У серийного Audi R8 скорость ограничена немаленькими 301 км в час. Но у этого экземпляра доработанный кузов с большим количеством модификаций (обвес, расширенные арки, сплиттеры, спойлер), который скрывает модифицированную силовую установку, которая теперь развивает 800 л.с.

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В итоге максимальная скорость поднялась до 430 км/ч! Пробег составляет всего 11 тыс км, а продают этот б/у автомобиль почти за 300 тыс евро. Это очень мало, учитывая, что в свое время в доработку вроде как вложили 750 тыс евро. В чем причина такого снижения цены - не очевидно.

Ранее сообщалось, что знаменитое авто Honda S2000 сделали полностью прозрачным - фотографии.

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Теги: Audi R8, тюнинг, скорость
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