ЗАЗ-968М тюнинговали в интересный среднемоторный суперкар - фотографии

В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева.

Буквально все в этом авто было максимально переработано avito.ru

Если есть желание и прямые руки, можно сделать суперкар даже из ЗАЗ-968М. Герой этой статьи тому подтверждение. Фанат старых среднемоторных суперкаров решил создать себе что-то подобное, а за основу взял как раз “Запорожец“. Об этом сообщает Сarakoom.com.

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Буквально все в этом авто было максимально переработано. Кузов превратили в двухместное купе - заднюю часть крыши срезали и удлинили ее эффектными боковыми плавниками. Заднюю стенку кабины украшает небольшое вертикальное окошко, как и подобает многим суперкарам.

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ЗАЗ-968М получили удлиненную на 11 см колесную базу, а двигатель сдвинули вперед. Родной двигатель остался, но с заметными модернизациями - уменьшили камеру сгорания, поставили “жигулевский“ карбюратор. В итоге мощность двигателя довели до 50 “лошадей“.

В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева. Необычное авто теперь продают за 11 тысяч долларов.

Необычное авто теперь продают за 11 тысяч долларов avito.ru

В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева avito.ru

Ранее сообщалось, что мастера тюнинговали Волгу в роскошное американское ретроавто из 50-х.