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ЗАЗ-968М тюнинговали в интересный среднемоторный суперкар - фотографии

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В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева.
Буквально все в этом авто было максимально переработано
Буквально все в этом авто было максимально переработано
avito.ru

Если есть желание и прямые руки, можно сделать суперкар даже из ЗАЗ-968М. Герой этой статьи тому подтверждение. Фанат старых среднемоторных суперкаров решил создать себе что-то подобное, а за основу взял как раз “Запорожец“. Об этом сообщает Сarakoom.com.

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Буквально все в этом авто было максимально переработано. Кузов превратили в двухместное купе - заднюю часть крыши срезали и удлинили ее эффектными боковыми плавниками. Заднюю стенку кабины украшает небольшое вертикальное окошко, как и подобает многим суперкарам.

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ЗАЗ-968М получили удлиненную на 11 см колесную базу, а двигатель сдвинули вперед. Родной двигатель остался, но с заметными модернизациями - уменьшили камеру сгорания, поставили “жигулевский“ карбюратор. В итоге мощность двигателя довели до 50 “лошадей“.

В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева. Необычное авто теперь продают за 11 тысяч долларов.

Необычное авто теперь продают за 11 тысяч долларов
Необычное авто теперь продают за 11 тысяч долларов
avito.ru

В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева
В салоне привлекает внимание новая приборная панель из натурального дерева
avito.ru

Ранее сообщалось, что мастера тюнинговали Волгу в роскошное американское ретроавто из 50-х.

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Теги: Запорожец, тюнинг Запорожца, спорткар
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