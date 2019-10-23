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Искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре

Комментариев: 2
На работу ушло 4 месяца и более 5000 долларов.
Запас хода круче, чем даже у Tesla - 300 км на основных батареях плюс
Запас хода круче, чем даже у Tesla - 300 км на основных батареях плюс
Скриншот видео

Украинцы создали электроавтомобиль под патриотическим названием Kozak Electro собственной конструкции и отправились на нем в Берлин. Об этом сообщает ТСН.

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Всего путешественникам предстояло преодолеть 3700 км. Трое парней, которые сами себя прозвали “паникер, оптимист и реалист“ все же добились своего и проехали от Днепра до Берлина и обратно.

В основу электрокара положили старую “Таврию“ в грузопассажирском исполнении ЗАЗ-11024 - с выпуклой крышкой багажника. На работу ушло 4 месяца и более 5000 долларов. В итоге получился уникальный  Kozak Electro.

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Запас хода круче, чем даже у Tesla: 300 км на основных батареях плюс еще 200 км от дополнительных аккумуляторов, которые парни возят за собой в прицепе.

Электрокар способен разгоняться до 110 км/ч. Участники автопробега похвалили развитую сеть зарядных станций в Украине. В Берлине Kozak Electro подзарядился бок-о-бок с Tesla Model S и ее владелец был просто в восторге.

Ранее сообщалось, что электрокары Tesla, Audi и Mercedes беспощадно протестировали в Норвегии.

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Теги: самодельное авто, электрокар, Таврия, эксперимент
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Комментариев (2)
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Кайдаш    23.10.2019, 15:26
Оценка:  0
Кайдаш
ВАЗ анонсировал первый в мире автокар на воде. Ну мужик купил, залил полный бак воды; катался где хотел, как хотел - к вечеру бак пустой, но машина едет! Тот ещё полночи гонял с пустым баком - едет машина! Мужик думает - что за чудо-мотор в Сколково изобрели?
Кайдаш    23.10.2019, 15:28
Оценка:  0
Кайдаш
Открывает крышку капота: там два взмыленных таджика крутят педали - Вады, вады, дарагой, налей!!!
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