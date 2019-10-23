Искатели приключений из Украины доехали до Берлина на самодельном электрокаре

На работу ушло 4 месяца и более 5000 долларов.

Запас хода круче, чем даже у Tesla - 300 км на основных батареях плюс Скриншот видео

Украинцы создали электроавтомобиль под патриотическим названием Kozak Electro собственной конструкции и отправились на нем в Берлин. Об этом сообщает ТСН.

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Всего путешественникам предстояло преодолеть 3700 км. Трое парней, которые сами себя прозвали “паникер, оптимист и реалист“ все же добились своего и проехали от Днепра до Берлина и обратно.

В основу электрокара положили старую “Таврию“ в грузопассажирском исполнении ЗАЗ-11024 - с выпуклой крышкой багажника. На работу ушло 4 месяца и более 5000 долларов. В итоге получился уникальный Kozak Electro.

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Запас хода круче, чем даже у Tesla: 300 км на основных батареях плюс еще 200 км от дополнительных аккумуляторов, которые парни возят за собой в прицепе.

Электрокар способен разгоняться до 110 км/ч. Участники автопробега похвалили развитую сеть зарядных станций в Украине. В Берлине Kozak Electro подзарядился бок-о-бок с Tesla Model S и ее владелец был просто в восторге.

Ранее сообщалось, что электрокары Tesla, Audi и Mercedes беспощадно протестировали в Норвегии.