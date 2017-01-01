Что будет, если поставить на настоящую карету реактивный двигатель - видео

Никаких изменений в конструкцию рулевого управления или рессорной подвески авторы проекта не вносили.

Тем не менее, максималка сильно не впечатляет - около 95 км в час Скриншот видео

Интересно, как появилась идея этого эксперимента? Но выглядит результат очень внушительно. В США поставили реактивный двигатель на самую настоящую карету.

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В данном случае использована карета общины амишей, которые ограничивают себя в в использовании благ цивилизации. Тем не менее, если на карету поставить такой двигатель, то передвигаться становится намного комфортнее.

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Никаких изменений в конструкцию рулевого управления или рессорной подвески авторы проекта не вносили, если не считать руля от спортивного автомобиля для удобства.

Тем не менее, максималка сильно не впечатляет - около 95 км в час. Такое ограничение необходимо из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что мастера создали бронебойный УАЗ с кузовом из железобетона.