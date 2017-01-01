Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что будет, если поставить на настоящую карету реактивный двигатель - видео

Комментариев: 0
Никаких изменений в конструкцию рулевого управления или рессорной подвески авторы проекта не вносили.
Тем не менее, максималка сильно не впечатляет - около 95 км в час
Тем не менее, максималка сильно не впечатляет - около 95 км в час
Скриншот видео

Интересно, как появилась идея этого эксперимента? Но выглядит результат очень внушительно. В США поставили реактивный двигатель на самую настоящую карету.

Читай также: Украинские мастера создали Ниву мощностью 1250 "лошадей" - видео разгона

В данном случае использована карета общины амишей, которые ограничивают себя в в использовании благ цивилизации. Тем не менее, если на карету поставить такой двигатель, то передвигаться становится намного комфортнее.

Читай также: Посмотрите бесшумный дрифт Nissan Skyline с 500-сильным мотором от Tesla

Никаких изменений в конструкцию рулевого управления или рессорной подвески авторы проекта не вносили, если не считать руля от спортивного автомобиля для удобства.

Тем не менее, максималка сильно не впечатляет - около 95 км в час. Такое ограничение необходимо из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что мастера создали бронебойный УАЗ с кузовом из железобетона.

Поделись:
Теги: эксперимент, тюнинг, карета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь