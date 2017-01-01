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Подержанный 25-летний BMW довели до идеала за $40 тысяч

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Если цена старого авто вас удивила, приготовьтесь к сумме, потраченной на ремонт.
Подержанный 25-летний BMW довели до идеала за $40 тысяч
© gebrauchtwagen.autobild.de
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Подержанный 25-летний BMW довели до идеала за $40 тысяч
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В Германии продают подержанный 25-летний BMW 316i за немаленькие 14 900 евро. Об этом сообщает Автоцентр.

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Если цена старого авто вас удивила, приготовьтесь к сумме, потраченной на ремонт авто, начиная с 2007 года - около 40 тысяч евро.

В частности автомобилю перебрали подвеску и рулевое управление, затем перекрасили, поставили новые тормозные диски и 15-дюймовые колеса BBS.

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Потом занялись и салоном - BMW  оборудовали кондиционером, задними электростеклоподъемниками, а сиденья перетянули новой тканью. Также появились коврики Porsche и вставки из алькантары.

В 2016 году провели антикоррозийную обработку днища и обновили 1,6-литровый 99-сильный мотор - поставили новые распредвалы и коленвал.

Ранее сообщалось, что в Харькове обнаружили самый старый электрокар в Украине.

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Теги: старое авто, ремонт, реставрация
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