Представлен роскошный броневнедорожник Sentry Civilian - чем интересно авто

Хотя внедорожник и напоминает армейский, внутри сразу понятно что он для богачей.

Тюнинг-ателье Inkas, прославившееся своими бронированными Геликами и Bentley, показала броневнедорожник Sentry Civilian. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Неожиданный выбор: Папа Римский получил папамобиль Dacia Duster

Сообщается, что огромный автомобиль обладает броней по стандарту BR6 - то есть выдерживает попадание из автомата Калашникова или снайперской винтовки калибра 7,62 мм.

И хотя внедорожник напоминает армейский, внутри сразу понятно что он для богачей. В отделке использованы кожа и дерево, у каждого пассажира – отдельное комфортабельное кресло и свой тачскрин. не говоря уже о холодильнике и огромного монитора.

Читай также: На льду озера Байкал врезались два элитных внедорожника - видео

В основе Inkas Sentry Civilian лежит шасси Ford F-650. Полноприводной броневик оснащен 6,7-литровым 330-сильным турбодизелем Cummins и 6-ступенчатой АКПП.

Ранее сообщалось, как поедет авто с прозрачными дисками и эпоксидной смолы.