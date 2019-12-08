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Представлен роскошный броневнедорожник Sentry Civilian - чем интересно авто

Комментариев: 1
Хотя внедорожник и напоминает армейский, внутри сразу понятно что он для богачей.
Представлен роскошный броневнедорожник Sentry Civilian - чем интересно авто
© Inkas
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Представлен роскошный броневнедорожник Sentry Civilian - чем интересно авто
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Тюнинг-ателье Inkas, прославившееся своими бронированными Геликами и Bentley, показала броневнедорожник Sentry Civilian. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Сообщается, что огромный автомобиль обладает броней по стандарту BR6 - то есть выдерживает попадание из автомата Калашникова или снайперской винтовки калибра 7,62 мм.

И хотя внедорожник напоминает армейский, внутри сразу понятно что он для богачей. В отделке использованы кожа и дерево, у каждого пассажира – отдельное комфортабельное кресло и свой тачскрин. не говоря уже о холодильнике и огромного монитора.

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В основе Inkas Sentry Civilian лежит шасси Ford F-650. Полноприводной броневик оснащен 6,7-литровым 330-сильным турбодизелем Cummins и 6-ступенчатой АКПП.

Ранее сообщалось, как поедет авто с прозрачными дисками и эпоксидной смолы.

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Теги: внедорожник, бронеавтомобиль, Sentry Civilian
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SEMPENTY    08.12.2019, 12:14
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну купит себе сынок какого то таможенника или судьи..
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