Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series
У автомобиля даже есть “кенгурин“ и массивный стальной передний бампер.
Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series
© autocentre.ua
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Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series
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Зачем - непонятно, но народные умельцы скрестили кузов BMW 5 E12 с рамой УАЗ 1990 года. Об этом сообщает Автоцентр.
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Такой внедорожник заметили заброшенным в Подмосковье. Переднюю и заднюю часть автомобиля, судя по всему, сделали своими силами.
У автомобиля даже есть “кенгурин“ и массивный стальной передний бампер. А вот салон с минимальными изменениями перекочевал с БМВ 5 Е12. Зарегистрирован автомобиль как УАЗ 1990 года. Вероятнее всего и двигатель у него от советского внедорожника.
Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген.
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