Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series

У автомобиля даже есть “кенгурин“ и массивный стальной передний бампер.

Зачем - непонятно, но народные умельцы скрестили кузов BMW 5 E12 с рамой УАЗ 1990 года. Об этом сообщает Автоцентр.

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Такой внедорожник заметили заброшенным в Подмосковье. Переднюю и заднюю часть автомобиля, судя по всему, сделали своими силами.

У автомобиля даже есть “кенгурин“ и массивный стальной передний бампер. А вот салон с минимальными изменениями перекочевал с БМВ 5 Е12. Зарегистрирован автомобиль как УАЗ 1990 года. Вероятнее всего и двигатель у него от советского внедорожника.

Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген.