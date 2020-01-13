Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series

Комментариев: 1
У автомобиля даже есть “кенгурин“ и массивный стальной передний бампер.
Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series
© autocentre.ua
Фото 1/5
Народные мастера седлали гибрид старого УАЗ и BMW 5 Series
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Зачем - непонятно, но народные умельцы скрестили кузов BMW 5 E12 с рамой УАЗ 1990 года. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck

Такой внедорожник заметили заброшенным в Подмосковье. Переднюю и заднюю часть автомобиля, судя по всему, сделали своими силами.

У автомобиля даже есть “кенгурин“ и массивный стальной передний бампер. А вот салон с минимальными изменениями перекочевал с БМВ 5 Е12. Зарегистрирован автомобиль как УАЗ 1990 года. Вероятнее всего и двигатель у него от советского внедорожника.

Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген.

Поделись:
Теги: BMW 5 E12, УАЗ, тюнинг, странный тюнинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
П    13.01.2020, 19:17
Оценка:  0
П
Новость про рукожопов?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь