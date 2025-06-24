В Украине штрафуют водителей за открытые окна в автомобиле

С началом жары украинские водители всё чаще открывают окна вместо кондиционера, но это может обернуться штрафом.

С приходом летней жары водители по всей Украине всё чаще открывают окна в своих автомобилях, стараясь охладить салон без использования кондиционера. Однако такая привычка может обернуться неприятным «сюрпризом» в виде штрафа. Оказывается, оставлять автомобиль с открытыми окнами запрещено — и за это предусмотрена ответственность.

Об этом сообщает телеканал D1 со ссылкой на «Весь Кривой Рог».

Штраф за невнимательность: случай из Днепропетровской области

Недавно в Кривом Роге произошла ситуация, вызвавшая бурную реакцию в соцсетях. Водитель оставил свою машину на парковке всего на несколько минут, не закрыв окна. Когда он вернулся, его уже ждал административный протокол — за нарушение требований пункта 15.12 Правил дорожного движения Украины. Сумма штрафа составила 340 гривен.

Правоохранители объяснили, что открытые окна создают риск незаконного проникновения в транспортное средство и, соответственно, способствуют совершению краж. Такое поведение классифицируется как небрежность со стороны водителя.

Зачем полиция наказывает за такие мелочи

На первый взгляд, наказание может показаться чрезмерным. Но в полиции уверены: дисциплина водителей и соблюдение даже самых незначительных правил — залог безопасности. Открытые окна не только провоцируют преступления, но и могут привести к потере личных вещей, исчезновению документов или даже угону автомобиля.

Как избежать неприятностей: советы для водителей

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты советуют всегда проверять, закрыты ли двери и окна, оставляя машину без присмотра. Не стоит оставлять ценные вещи на виду, даже если уходите всего на пару минут. Также не забывайте ставить автомобиль на ручной тормоз — иначе, если машина вдруг покатится, вам может грозить ещё один штраф.

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