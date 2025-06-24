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В МВД презентовали новое мобильное приложение для водителей
Министерство внутренних дел Украины запустило новое мобильное приложение под названием «Е-запись», которое упрощает процесс записи на услуги в сервисных центрах МВД через смартфон. Этот инструмент создан для того, чтобы водители могли быстро и удобно выбирать нужные сервисы и планировать визиты без лишних очередей.
Приложение «Е-запись» является частью масштабной работы по цифровой модернизации государственных услуг. Пользователи могут заказывать разнообразные услуги — от регистрации автомобиля до замены водительских удостоверений, выбирать ближайший сервисный центр, резервировать дату и время визита, а также отслеживать историю своих обращений в режиме онлайн.
Интерфейс программы разработан специально для мобильных устройств, что делает его очень удобным в использовании, особенно для водителей, которые часто находятся в дороге. По функционалу приложение полностью соответствует веб-версии, но при этом оптимизировано для смартфонов.
Внедрение «Е-записи» направлено на повышение прозрачности и эффективности работы сервисных центров, а также на то, чтобы сделать государственные услуги более доступными для граждан. Министерство внутренних дел сообщает, что приложение уже доступно для скачивания, а в ближайшее время планируется его улучшение с учётом пожеланий пользователей.
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