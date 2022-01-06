Как защитить авто от самых популярных методов угона: советы водителям

Водитель должен понимать, что даже самые инновационные системы, не обеспечивают 100% гарантии от угона.

Современные авто уже не угоняют при помощи отмычки или отвертки / depositphotos

Ежедневно водители видят в ленте информацию о том, что чей то автомобиль находится в угоне и люди просят помощи, чтобы найти своих любимцев. Согласно статистике, раскрываемость угонов в Украине составляет 50%, то есть шансы, что ваш автомобиль найдут, достаточно невелики.

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Учитывая данную особенность, владельцы пытаются любой ценой защитить свой автомобиль от угона. Среди самых популярных схем у грабителей можно отметить непосредственный взлом, использование кодграберов и ретрансляторов.

Водитель должен помнить, что для защиты автомобиля нужно соблюдать простое правило - чем больше помех будет на пути автоугонщика, тем больше шансов, что автовор не сможет угнать автомобиль. Поэтому еще раз напоминаем, что лучшим способом защиты авто от угона является комплексная защита, которая предусматривает как электронные ловушки, так и механические замки.

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Вот основные советы, как максимально эффективно защитить авто от угона:

Страховка типа "КАСКО" может включать в себя выплаты и в случае угона автомобиля, если его не найдут. С одной стороны, подобная схема достаточно популярна у владельцев некоторых марок и моделей авто, с другой стороны, стоимость такой страховки может показаться владельцам немного заоблачной. В то же время, сегодня появился особый вид автострахования, где машину страхуют исключительно на случай угона.

Относительно дешевый и простой способ защиты авто - механическая блокировка. Чаще всего, таким образом блокируют руль, рычаг коробки передач и капот. Это может быть как три разных системы, так и одна мультисистема.

Установка "метки" является еще одним способом задержать автоугонщика. По факту, установка метки подразумевает разрыв электронной цепи авто, после чего для соединения цепи программируется внешний носитель - метка, которую владелец всегда носит с собой.

Схему с меткой также можно реализовать более простым способом. В одной из цепей проводки (как правило, на питание или бензонасос) ставиться дополнительная кнопка, которая прячется в самом неожиданном месте, что позволяет сделать возможным запуск автомобиля только для того, кто знает, где находится эта кнопка.

Финальным штрихом, может быть установка сигнализации. Но эксперты по автобезопасности отмечают, что установка последней может быть эффективна только в комплексе с другими охранными системами.

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