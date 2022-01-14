В Украину завезли самый быстрый Porsche 911: фото

Некоторые авто являются настолько редкими, что их появление в стране становится настоящим событием.

На днях стало известно, что в Украину завезли первый Porsche 911 GT3 2021-2022 модельного года. Автомобиль считается восьмым поколение (992) легендарного спорткара.

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Эта версия 911 GT3 смогла проехать круг на Нюрбургринге за 7 минут, а это быстрее, чем Porsche 918 Spyder и McLaren 720S. В отличие от обычного 911, GT3 имеет новую двухрычажную подвеску спереди.

Из спортивных особенностей у авто есть полноуправляемое шасси и керамические тормоза. Ценник за такое авто соответствующий - от 6 миллионов гривен, но если включить в прайс весь набор опций, то покупка этого автомобиля обойдется примерно в 8 – 9 млн.

Автомобиль имеет 4-литровый атмосферный мотор на 510 сил, а также 6-ступенчатую механику или 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями PDK. Максималка автомобиля составляет 318 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает у автомобиля 3,4 секунды.

topgir.com.ua

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