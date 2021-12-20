Maserati передала Дэвиду Бэкхему уникальный суперкар: фото

В последнее время, у самых богатых жителей планеты, появился тренд, покупать уникальные авто, которые выпускаются в единичных экземплярах.

Многие автомобильные бренды, сегодня предлагают своим клиентам индивидуальные конфигураторы, в которых можно настроить буквально каждую мелочь. Одним из таких конфигураторов воспользовался известный футболист Дэвид Бэкхем.

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Спортсмен заказал особую версию Maserati MC20 Fuoriserie Edition, которая на днях приехала к своему владельцу. Известно, что известнейший футболист несколько недель трудился с дизайнерами и инженерами компании в центре Maserati Centro Stile, чтобы создать идеальный MC20. Соответствующей новостью в компании поделились на своем сайте.

Maserati

Автомобиль получил фирменный мотор V6 Nettuno с развалом в 90 градусов. В паре с этим силовым агрегатом работает коробка передач Tremec на 8 передач с двойным сцеплением. Отдача двигателя составляет 630 лошадиных сил и 730 Нм момента. Все перечисленные технические характеристики позволяют автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 2.9 секунды и ехать с максимальной скоростью 325 км/ч.

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Интерьер автомобиля выполнен в лучших традициях итальянских суперкаров, а на центральном тоннеле есть табличка с логотипом бренда и надписью Maserati Fuoserie. Немного ниже на этой табличке есть надпись "Для Дэвида".

Покупка такого автомобиля в Штатах обойдется минимум в 213 тысяч долларов, но если учитывать, что это автомобиль после конфигуратора Fuoriserie и он является единственным в мире, то его ценник, скорее всего, находится на уровне пары миллионов долларов.

Maserati

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