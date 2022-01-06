В Китае под мостом ржавеет с десяток элитных авто: фото

Тут находиться сразу несколько элитных суперкаров и люксовых авто, среди которых Lamborghini и Rolls-Royce.

Каждый автомобилист думает о том, что как только у него появится элитный автомобиль, он будет его холить и лелеять, но как показывает практика, части суперкаров суждено остаться заброшенными и забытыми.

Читайте также: Легенда Формулы-1 Льюис Хэмильтон, продал свой суперкар за 10 млн

Чаще всего, суперкары в пыли и грязи встречаются в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. На этот раз парковку с заброшенными суперкарами обнаружили в Китае, буквально под мостом.

Локация с суперкарами расположена на окраине города Пекин. Тут под мостом расположены элитные авто и суперкары, о чем рассказали KKNews.

KKNews

Читайте также: Maserati передала Дэвиду Бэкхему уникальный суперкар: фото

По информации местного издания, несколько десятков авто находятся под мостом почти 10 лет. Тут можно найти Lamborghini Gallardo Spyder, несколько Rolls-Royce, Bentley и Range Rover.

Помимо этого, тут же расположен красный Maserati Coupe, который имеет эксклюзивный обвес и Rolls-Royce Phantom с 22-дюймовыми колесам.

KKNews

Среди причин, почему суперкары оказались брошенными на улице, выдвигают сразу две версии. Возможно это авто, которые принадлежат компании, испытывающей финансовый кризис. Другая же версия предполагает, что авто были конфискованы государством и теперь стоят тут без дела.

KKNews

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: