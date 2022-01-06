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В Китае под мостом ржавеет с десяток элитных авто: фото

Тут находиться сразу несколько элитных суперкаров и люксовых авто, среди которых Lamborghini и Rolls-Royce.
 |  Автор: Максим Назарук
В Китае под мостом ржавеет с десяток элитных авто: фото
Некоторые авто имеют обвес или необычный тюнинг / KKNews

Каждый автомобилист думает о том, что как только у него появится элитный автомобиль, он будет его холить и лелеять, но как показывает практика, части суперкаров суждено остаться заброшенными и забытыми. 

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Чаще всего, суперкары в пыли и грязи встречаются в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. На этот раз парковку с заброшенными суперкарами обнаружили в Китае, буквально под мостом.

Локация с суперкарами расположена на окраине города Пекин. Тут под мостом расположены элитные авто и суперкары, о чем рассказали KKNews.

KKNews
KKNews

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По информации местного издания, несколько десятков авто находятся под мостом почти 10 лет. Тут можно найти Lamborghini Gallardo Spyder, несколько Rolls-Royce, Bentley и Range Rover.

Помимо этого, тут же расположен красный Maserati Coupe, который имеет эксклюзивный обвес и Rolls-Royce Phantom с 22-дюймовыми колесам. 

KKNews
KKNews

Среди причин, почему суперкары оказались брошенными на улице, выдвигают сразу две версии. Возможно это авто, которые принадлежат компании, испытывающей финансовый кризис. Другая же версия предполагает, что авто были конфискованы государством и теперь стоят тут без дела.  

KKNews
KKNews

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