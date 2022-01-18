Берлин может стать первым городом, куда запретят заезд на авто

Учитывая постоянно растущее количество авто, власти понимают, что постоянно расширять дорожную инфраструктуру будет невозможно...

Это будет самый крупный участок без авто на планете - 88 километров квадратных / depositphotos

В самых больших мегаполисах планеты уже несколько лет существует проблема грандиозных пробок. Так, водители вынуждены проводить в заторах по несколько часов в день, чтобы добраться из пункта "А" в пункт "Б".

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Мэрии многих городов стараются строить новые развязки и развивать автомобильную инфраструктуру, в то время, как городские власти Берлина решили пойти другим путем.

Все началось с идеи, которая родилась в 2019 году во время посиделок в баре. Тогда трое друзей сформировали группу Volksentscheid Berlin Autofrei (“Народный референдум за свободный от автомобилей Берлин”) и предложили ограничить доступ машин в город по границам окружной дороги Ringbahn.

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Петиция Volksentscheid Berlin Autofrei очень быстро набрала 50 тысяч подписей и теперь сенат Берлина обязан рассмотреть данный законопроект и выдать свое решение в феврале 2022 года.

Авторы отмечают, что в Берлин все-таки будут пускать автомобили специальных служб: скорую помощь, мусоровозы, такси, коммерческий транспорт и автомобили людей с инвалидностью.

Помимо этого, жители смогут пользоваться авто, через программу обмена автомобилями до 12 раз в год.

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