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Берлин может стать первым городом, куда запретят заезд на авто
В самых больших мегаполисах планеты уже несколько лет существует проблема грандиозных пробок. Так, водители вынуждены проводить в заторах по несколько часов в день, чтобы добраться из пункта "А" в пункт "Б".
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Мэрии многих городов стараются строить новые развязки и развивать автомобильную инфраструктуру, в то время, как городские власти Берлина решили пойти другим путем.
Все началось с идеи, которая родилась в 2019 году во время посиделок в баре. Тогда трое друзей сформировали группу Volksentscheid Berlin Autofrei (“Народный референдум за свободный от автомобилей Берлин”) и предложили ограничить доступ машин в город по границам окружной дороги Ringbahn.
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Петиция Volksentscheid Berlin Autofrei очень быстро набрала 50 тысяч подписей и теперь сенат Берлина обязан рассмотреть данный законопроект и выдать свое решение в феврале 2022 года.
Авторы отмечают, что в Берлин все-таки будут пускать автомобили специальных служб: скорую помощь, мусоровозы, такси, коммерческий транспорт и автомобили людей с инвалидностью.
Помимо этого, жители смогут пользоваться авто, через программу обмена автомобилями до 12 раз в год.
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