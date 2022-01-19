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Компания Hyundai недовольна работой российских дилеров: подробности
В последнее время, в России продавцы автомобилей серьезно накручивают цены на автомобили нагло пользуясь дефицитом новых авто в продаже.
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Одной из главных проблем является навязывание дорогущих дополнительных опций, которые могут увеличить цену автомобиля на 30%.
Глава “Хенде Мотор СНГ” Алексей Калицев отметил, что в компании очень обеспокоены действиями некоторых недобросовестных дилеров в сложившейся ситуации.
В то же время, топ-менеджер отметил, что главный офис компании никак не может повлиять на дилеров из-за антимонопольного законодательства и понизить цены.
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Единственная возможность купить авто без дополнительных опций - через сайт, в таком случае дилер отвечает только за выдачу авто и не может навязать никаких дополнительных опций.
В то же время, покупка авто в сети достаточно специфическое занятие, а количество авто, которые продают - ограничено. Согласно данным издания Motor за прошлый год через интернет купили только 4 772 автомобиля, в то время, как всего было куплено 167 333.
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