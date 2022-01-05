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Эксперты назвали авто, которые хуже всего продаются: рейтинг

Тут нет привязки к конкретным производителям, а сам рейтинг, скорее, демонстрирует самые неудачные модели некоторых брендов.
 |  Автор: Максим Назарук
Эксперты назвали авто, которые хуже всего продаются: рейтинг
Для продажи новенького KIA Rio требуется больше полугода / Wikipedia

В этот рейтинг вошли автомобили из самых разных ценовых категорий, а на первом месте оказался автомобиль, который собирается в Украине. Сразу стоит уточнить, что данный рейтинг плохо продаваемых новых авто релевантен исключительно для рынка США.

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Рейтинг был составлен экспертами из ISeeCars. 

Сюда попали все модели, которые было проблематично продавать в ноябре 2021 года. Если в среднем новый автомобиль продается около 42,8 дня, то некоторые модели задерживаются у дилеров почти на год.

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На первом месте этого антирейтинга оказался седан KIA Rio, на продажу которого, нужно, в среднем, 219 дней. Похожая ситуация и у кроссовера Mitsubishi Outlander Sport, на продажу которого, уходит около 207 дней. Тройку лидеров закрывает Acura TLX, которая продается в среднем за 196,2 дня.

Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

  • Nissan Murano – 167,7 дня;
  • Alfa Romeo Giulia – 138;
  • Mitsubishi Eclipse Cross –132,1;
  • Mercedes-Benz C-Class – 127,1;
  • Infiniti Q50 –123,3;
  • Nissan Titan – 116,3;
  • Chevrolet Bolt EV – 109.

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