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Эксперты назвали авто, которые хуже всего продаются: рейтинг
В этот рейтинг вошли автомобили из самых разных ценовых категорий, а на первом месте оказался автомобиль, который собирается в Украине. Сразу стоит уточнить, что данный рейтинг плохо продаваемых новых авто релевантен исключительно для рынка США.
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Рейтинг был составлен экспертами из ISeeCars.
Сюда попали все модели, которые было проблематично продавать в ноябре 2021 года. Если в среднем новый автомобиль продается около 42,8 дня, то некоторые модели задерживаются у дилеров почти на год.
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На первом месте этого антирейтинга оказался седан KIA Rio, на продажу которого, нужно, в среднем, 219 дней. Похожая ситуация и у кроссовера Mitsubishi Outlander Sport, на продажу которого, уходит около 207 дней. Тройку лидеров закрывает Acura TLX, которая продается в среднем за 196,2 дня.
Далее места в рейтинге распределились следующим образом:
- Nissan Murano – 167,7 дня;
- Alfa Romeo Giulia – 138;
- Mitsubishi Eclipse Cross –132,1;
- Mercedes-Benz C-Class – 127,1;
- Infiniti Q50 –123,3;
- Nissan Titan – 116,3;
- Chevrolet Bolt EV – 109.
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