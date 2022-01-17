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Названы самые популярные цвета среди новых авто в Украине: рейтинг
Выбор цвета автомобиля при его покупке - один из решающих факторов, ведь это та опция, которую максимально дорого и проблематично менять.
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В организации Укравтопром сообщили, что белый цвет вновь стал самым популярным на украинском рынке новых авто в 2021 году. Так, белого цвета в прошлом году был каждый третий автомобиль.
Второе место по популярности заняли автомобили серого цвета, которых купили 28%.
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Безумно популярный несколько лет назад черный цвет выбрало всего 15% владельцев новых авто в Украине.
Четвертое место по популярности занял синий цвет с показателем в 9%.
Замыкает пятерку самых популярных цветов - коричневый. Автомобилей в таком цвете купило 6% автомобилистов в Украине.
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