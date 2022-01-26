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Самый длинный морской мост-тоннель в мире - 55 км по воде
Если раньше картинка, где автомобиль едет по мосту в открытом море была из разряда фантастики, то сегодня это уже реальность. Так, недавно в Китае появилось суперсооружение - мост, длинна которого составляет 55 км. Это сооружение соединяет города Гонконг и Макао, а на его постройку ушло целых 8 лет.
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Данный мост создал настоящую логистическую революцию, ведь благодаря ему время поездки из Гонконга в Макао сократилось с 5 часов до 30 минут. На самом мосту есть по три полосы движения в каждую сторону.
На постройку этого моста у Китая ушло 16 миллиардов долларов. За эти деньги конструкторам удалось добиться небывалой прочности сооружения. Согласно расчетам, он должен выстоять при землетрясении в 8 баллов, а срок службы моста и тоннеля составляет около 120 лет.
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Максимальная скорость на мосту ограничена на отметке в 100 км/ч, ради безопасности водителей и пассажиров, а также, чтобы уменьшить разрушительное влияние вибраций на мостовой переход.
Данный мост является самым длинным морским мостом в мире и 6 в списке самых длинных мостов. Проезд по мосту в одну сторону обойдется примерно в 700 грн. Длинна тоннеля составляет 6,7 км. Стоит отметить, что тоннель был сделан специально, чтобы дорогу могли пересекать большегрузные суда, которые попросту не помещаются под мостом.
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