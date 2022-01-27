Почти 1000 штрафов за сутки: как прошел первый день работы "Фантомов"

На днях в Киеве запустили 4 автомобиля-фантома, которые могут фиксировать нарушение скоростного режима в движении.

За день, один такой автомобиль, фиксирует около 250 нарушителей скоростного режима / Патрульная полиция

Автомобили скрытного наблюдения выехали на дороги 25 декабря и в МВД уже успели отчитаться об успехах нового проекта на украинских дорогах. За первые сутки работы данные авто успели оштрафовать практически тысячу автовладельцев.

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Как известно, после фиксации нарушения скоростного режима, информация передается в центр обработки данных, чтобы водителю могли выписать штраф. Учитывая, что авто-фантомы работают в автоматическом режиме, штраф, как и со стационарных камер, приходит на имя владельца, а не водителя, который реально нарушил.

Главная задача новых комплексов внести на дороги элемент неожиданности, чтобы водители не были готовы к тому, что в любой точке столицы их может поджидать контроль со стороны полиции. Согласно имеющейся информации, за первый день работы 4 автомобиля “фантом” зафиксировали 990 нарушений скоростного режима.

Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, что в 2022 году хотят закупить еще 30 таких машин, а в 2023 их число планируют увеличить до 50.

МВД

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