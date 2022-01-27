Большое количество опций делает автомобиль опасным: мнение экспертов

В попытке сделать "как лучше", некоторые производители добавили в авто множество опций, которые, наоборот, мешают вождению.

Сегодня, автомобиль оснащен буквально тысячей и одной опцией, которые должны помогать водителю, но на самом деле не все так однозначно. По мнению экспертов, большое количество опций в автомобиле, наоборот делает его более опасным.

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Об этом сообщает автомобильный портал Carscoops.

Если раньше автомобиль был в основном про механику, то сегодня без электронных ассистентов вождения и разнообразных опций комфорта не выпускают практически ни одно авто. Как показывает практика, в таких машинах люди постоянно отвлекаются на сторонние системы, вместо того, чтобы следить за дорогой.

Так, к примеру, мультимедийные системы авто стают все более навороченными. В том же автомобиле Tesla головное устройство и вовсе имеет игры и стриминговые сервисы, которые могут серьезно отвлекать водителя от дороги.

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В то же время не стоит забывать, что есть и множество систем помощи водителю, как громкая связь, чтобы не отвлекаться на телефон и полуавтономные системы вождения, которые делают поездки безопаснее. Главная же проблем сегодня в том, что вместо телефона, который раньше отвлекал водителей от дороги, сегодня эту функцию на себя взяли сами машины.

Чтобы избежать непоправимых последствий, эксперты советуют отложить телефон и выставить все необходимые настройки в авто перед поездкой, чтобы максимально концентрировать свое внимание на дороге.

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