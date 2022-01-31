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Сколько будет стоить проезд по первой платной дороге в Украине

Строительство обещают начать уже в 2022 году.
 |  Автор: Максим Назарук
Сколько будет стоить проезд по первой платной дороге в Украине
Проезд в одну сторону обойдется украинцам примерно в 700 грн / depositphotos

Уже в ближайшее время, в Украине может появиться первая платная дорога. О появлении платных дорог ведутся разговоры уже в течении двух лет, но до сих пор в правительстве занимались документальным урегулированием этого вопроса.

Чиновники обещают, что у новой платной дороги будет бесплатная альтернатива. По предварительной информации, проезд по платной дороге будет стоить примерно 8 евроцентов (примерно 2,6 грн) за километр.

Соответствующей информацией поделился зампредседателя Укравтодора Андрей Ивко в интервью Forbes Украина.

Известно, что дорога соединит населенные пункты Краковец (Львовская область) и Ровно, проходя через Львов и Броды. Речь идет о дороге первой категории длинна которой составит 280 км (проезд по участку платной дороги обойдется водителям в 728 грн. 

Инвестора для строительства дороги пока не выбрали, так как в Украине отсутствует закон о концессии, при этом по примерным прогнозам, дорогу планируют начать строить уже в 2022 году.

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