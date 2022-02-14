Украинец собрал уникальный внедорожник Triton своими руками: видео

На создание вездехода у парня ушло всего-лишь 9 месяцев.

Украина полна действительно гениальными мастерами и инженерами. Это в очередной раз доказал житель Старого Села на Ровненщине. Анатолий Павлович построил настоящий болотоход и дал машине название Triton.

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Фото и видео с вездеходом автор проекта опубликовал на своей страничке в Facebook. Анатолий также опубликовал видео с ходовыми испытаниями автомобиля Triton.

По словам автора, к работе над проектом он приступил 9 месяцев назад. Создатель рассказал, что вездеход - это полностью работа одного мастера.

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Автомобиль имеет раму, раздаточную коробку и часть кабины с лебедкой от ГАЗ 66. Под капотом находится 2,5-литровый мотор с коробкой передач от Mercedes-Benz.

Пока автомобиль может ездить исключительно по бездорожью, но в ближайшем будущем, автор хочет отвезти этого зверя на сертификацию, чтобы можно было выезжать на дороги общего пользования.

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