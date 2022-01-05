Диодные фары и кожаный салон: что украинские тюнеры сделали с ВАЗ-2107

Данный автомобиль, определенно можно назвать самым удачным исполнением "семерки" на территории Украины.

Внутри даже не сразу понимаешь, что это за автомобиль / скриншот

В наше время, автомобили ВАЗ остаются одними из самых популярных авто для тюнинга. Если обычный тюнинг заканчивается приклеиванием спойлера и дефлекторами на окна, то серьезные проекты вызывают настоящее восхищение.

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Так, недавно, тюнеры из Украины представили ВАЗ 2107 с невероятным салоном и опциями, которые определенно не оставят равнодушным никого из фанатов этой модели. Соответствующий ролик был выпущен на YouTube-канале "Владелец Жигуля".

Данный автомобиль был куплен еще в 1997 году, но вместо его продажи, уже сын владельца, решился на доработки автомобиля. В салоне появилось два жидкокристаллических дисплея, четыре стеклоподъемника, а также кожаная оббивка. Помимо этого владелец доставил мультируль, продвинутую мультимедиа и электроручник.

Среди технических доработок стоит отметить электроусилитель руля, бесключевой доступ и электрозеркала, которые могут складываться. В будущем парень планирует заменить штатный двигатель автомобиля, на прокачанный 1,9 литровый агрегат.

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