Украинец создал необычный автодом из Запорожца: видео

Грамотная компоновка, способна уместить все необходимое для дальних путешествий в Запорожец.

Каждый раз, когда в сети появляется материал об очередной невероятной переделке Запорожца, кажется, что на этом варианты тюнинга легендарного автомобиля закончились. В этот же момент, всегда находится умелец, который превращает легендарный ЗАЗ в что-то еще более сумасшедшее.

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Украинский изобретатель Александр Жос решил показать журналистам из Белоруси свой проект автодома на колесах на базе Запорожца. В свое время Александр родился и жил в Запорожье, после чего переехал в Щелкино, где работал над созданием Крымской АЭС, но проект свернули и в 1999 году мужчина перебрался в Беларусь.

Тогда Александр взял с собой и верного железного друга - ЗАЗ-968, который за долгие годы прошел немало доработок, чтобы превратиться в настоящий автодом. Хочется отметить, что некоторых опций, которые есть в этом авто не сыщешь даже в Роллс-Ройсах и Бентли, а среди основных доработок автор выделяет следующие:

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Лебедка

Духовка

Столик

Газовая плита

Емкости для горячей и холодной воды

Раковина с душем

Более подробно о необычном автомобиле в видео:

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