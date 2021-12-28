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Украинец создал необычный автодом из Запорожца: видео
Каждый раз, когда в сети появляется материал об очередной невероятной переделке Запорожца, кажется, что на этом варианты тюнинга легендарного автомобиля закончились. В этот же момент, всегда находится умелец, который превращает легендарный ЗАЗ в что-то еще более сумасшедшее.
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Украинский изобретатель Александр Жос решил показать журналистам из Белоруси свой проект автодома на колесах на базе Запорожца. В свое время Александр родился и жил в Запорожье, после чего переехал в Щелкино, где работал над созданием Крымской АЭС, но проект свернули и в 1999 году мужчина перебрался в Беларусь.
Тогда Александр взял с собой и верного железного друга - ЗАЗ-968, который за долгие годы прошел немало доработок, чтобы превратиться в настоящий автодом. Хочется отметить, что некоторых опций, которые есть в этом авто не сыщешь даже в Роллс-Ройсах и Бентли, а среди основных доработок автор выделяет следующие:
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Лебедка
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Духовка
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Столик
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Газовая плита
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Емкости для горячей и холодной воды
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Раковина с душем
Более подробно о необычном автомобиле в видео:
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