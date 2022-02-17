На каком этапе строительство Подольско-Воскресенского моста: видео

Данный мостовой переход является одним из самых больших долгостроев Украины.

Несмотря на амбициозные планы КГГА, достроить и открыть Подольско-Воскресенский мост до конца прошлого года, сроки опять были перенесены. В связи с этим, у многих автомобилистов возникает вопрос, когда же все-таки откроют самый большой долгострой в Украине.

Согласно видео, которое опубликовал на своей страничке Виталий Кличко, работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются и сейчас идет сборка больших металлоконструкций, которые должны стать частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака.

Параллельно с этим идет сооружение тоннелей в районе Русановских садов, которые станут основой будущего метро на Троещину. Помимо всего прочего, сейчас происходит демонтаж и вывоз временных опор арочного моста.

Также, специалисты и дорожники заканчивают обустройство уже готовых съездов на Подоле.

"Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только про мост через реку Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей общей протяженностью свыше 10 км, соединяющих Подол с Воскресенским массивом и Троещиной. И этот важный для транспортной инфраструктуры города мостовой переход – на финальной стадии строительства», – подчеркнул Виталий Кличко.

В то же время, мэр не сказал, когда именно откроют мост, а заявления о "финальной стадии строительства" от власти уже слышны не первый год.

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