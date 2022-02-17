Когда лень чистить машину: как не нужно ездить по дороге зимой, видео

Житель одного из городов России решил, что можно не заморачиваться очисткой автомобиля от снега перед выездом.

Ради славы и лайков сегодня многие люди готовы серьезно рисковать жизнью и здоровьем, как своим, так и окружающих. Парень из Красноярска, что в России решил поездить по городу на полностью обмерзшей машине, но закончилось все это достаточно плачевно.

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Машина была настолько обмерзшей, что она больше смахивала на одну сплошную ледяную глыбу на колесах. Видео опубликовали на Youtube-канале "РИА НОВОСТИ".

Несмотря на состояние авто, водителю удалось залезть внутрь авто и даже проехать несколько улиц, до тех пор, пока его не остановили сотрудники полиции. Правоохранительным органам мужчина сказал, что специально заморозил автомобиль ради эксперимента и сейчас едет к СТО, чтобы отогреть авто.

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Полицейские такую отмазку не оценили и оштрафовали водителя. По итогу диалога с полицией, автомобиль у ленивого владельца забрали на штрафплощадку. Такую логику полиции объяснить достаточно просто, ведь вождение такого авто является небезопасным не только для водителя, но и для окружающих участников дорожного движения.

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