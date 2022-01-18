Курьез года: в США украли авто со спящим пассажиром внутри

Иногда, на пути угонщиков встают самые неожиданные обстоятельства...

Довольно необычный инцидент произошел в городке Тиффин, в штате Огайо США. Тут вместе с автомобилем злоумышленник случайно угнал и пассажира, который в этот момент как раз спал в авто.

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О необычном инциденте рассказали в департаменте полиции Тиффина.

Так, владелец привез свою Audi A4 2012 года к дилеру для обмена на новый автомобиль. Владелец приехал вместе с другом, который остался на заднем сидении авто и уснул.

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Пока владелец пошел выяснять детали у дилера, 32-летний угонщик забрался на водительское место и отправился в путь. Удивлению друга владельца не было предела, когда он проснулся в авто, которое с огромной скоростью летело по городу с непонятным человеком за рулем.

Угонщик не заметил пассажира, благодаря чему последнему удалось отправить пару тревожных СМС полиции и сообщить о местонахождении авто. Вскоре полиция нашла автомобиль по наводке и заблокировала его на просёлочной дороге.

К счастью, все обошлось и не пассажир, ни угнанный автомобиль в результате инцидента не пострадали.

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