Что нельзя делать при прогреве авто зимой: советы водителям

Эксплуатация авто в зимнее время года, требует от водителей некоторых дополнительных знаний.

Если машина не стоит на крытом паркинге или же в гараже, то перед выездом нужно провести "ритуал" откапывания своего авто из-под снега, а также "прогреть" машину.

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К сожалению, многие, даже опытные водители, допускают серьезные ошибки при подготовке автомобиля к выезду на зимнюю дорогу, сообщает ТСН.АВТО.

Многие автовладельцы запускают двигатель автомобиля сразу, как приходят к нему, и потом начинают чистить снег. Эксперты доказали, что лучше все делать с точностью до наоборот, сначала почистить машину, а потом уже прогревать двигатель в течение нескольких первых километров пути. Все из-за того, что некоторые силовые агрегаты очень плохо переносят прогрев на холодную. Таким образом, идеальным вариантом будет сначала почистить машину от снега, а потом аккуратно ехать первые километры, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру.

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Отдельная история с прогревом автомобилей с безрамочной дверью. После сильных снегопадов и морозов стекла имеют тенденцию немного примерзать. Если сильно дернуть дверь автомобиля с безрамочной дверью, то стекло может попросту треснуть. Вариантов выхода из этой ситуации несколько. В идеале, если авто имеет дистанционный запуск, который позволит прогреть стекла и они оттают естественным путем. Второй способ предполагает поливание стекла теплой водой из чайника, чтобы отогреть стекла (именно теплой, а не горячей и ни в коем случае не кипятком, ведь это может привести к растрескиванию стекла).

Для того чтобы побыстрее прогреть салон, нельзя включать вентилятор и подачу тепла на максимальную мощность сразу. Для начала, нужно дать двигателю немного прогреться, после чего, он будет нагревать салон более эффективно. Если же включить печку сразу, то эффекта не будет вовсе, ведь из печки будет дуть холодный воздух, а двигатель часть своего тепла будет отдавать в салон и будет греться максимально долго.

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Владельцам же дизельных авто, стоит помнить, что перед запуском обязательно нужно провести прогрев свечей в авто. Для этого нужно на несколько секунд включить зажигание в авто, пока не загорится спиралька, что запускает процесс прогрева свеч. Сразу после того, как этот индикатор погаснет, нужно заглушить авто и повторить данную манипуляцию с прогревом 3-5 раз. Подобная хитрость должна облегчить запуск двигателя при серьезных морозах.

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