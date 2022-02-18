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Мошенники придумали новую схему при продаже авто в Украине
Довольно необычный инцидент произошел недавно с киевлянином Едуардом, который зарабатывает на том, что сдает машины в аренду. В конце прошлого года мужчина по имени Тарас решил взять автомобиль Toyota в аренду.
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Ничего не предвещало беды, ведь он оставил расписку и копии документов. Когда же пришел срок возвращать автомобиль, до арендатора было не дозвониться. В этот момент собственник автомобиля решил отследить местонахождение машины при помощи маячка и он привел его на небольшую улочку в Белой Церкви, но вот дальше история получила максимально неожиданный поворот.
Пообщавшись с хозяевами дома, оказалось, что они на днях купили эту машину у мужчины по имени Евгений и ни о каком Тарасе они при этом не слышали. Самое интересное, что новые владельцы купили авто не по доверенности, а с официальным переоформлением в сервисном центре, где такую ситуацию, по логике, должны были бы предотвратить.
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В Сервисном центре отметили, что последнее переоформление не вызвало у них никаких вопросов, ведь в базе были все необходимые документы, а вот каким образом автомобиль удалось оформить на 22-летнего Евгения из Черкас, вопрос остается открытым.
Пострадавший арендодатель уже обратился в полицию, но там только разводят руками. Владелец авто отметил, что проведя собственное расследование он узнал, что загадочный Тарас промышляет подобным мошенничеством на постоянной основе и Эдуард не первый, кто пострадал от его рук.
Эксперты по автомобильной безопасности предполагают, что в данной схеме мог быть замешан нотариус, который выдал "липовую" доверенность на продажу автомобиля, так как имеет доступ к реестрам.
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