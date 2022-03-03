В Киеве для проезда между правым и левым берегом открыли два моста

Проезд по всем остальным автомобильным мостам на это время будет полностью перекрыт.

Сейчас в столице работает Дарницкий и Северный мост / depositphotos

На сегодняшний день добраться с левого берега Киева на правый можно только по двум автомобильным мостам. Это касается как частного, так и общественного транспорта, заявили в КГГА.

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Так, известно, что сегодня 3 марта, в Киеве между правым и левым берегом можно будет проехать по Северному и Дарницкому мосту. Наземный транспорт, как и метрополитен работают в сокращенном режиме с 8 утра до 7 вечера и только по тем маршрутам, по которым возможно обеспечить безопасные перевозки.

Городские власти также отметили, что водителям нельзя выезжать на полосу для общественного транспорта, так как она предназначена для движения экстренных служб, а также военной техники и транспорта.

В КГГА также призвали водителей не выезжать в город без острой необходимости.

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