До 50 грн/литр: что происходит с ценами на топливо в Украине

Самое дорогое топливо в Украине - F-100 за 55 грн/литр

Эксперты прогнозируют, что цены будут расти и дальше / EPA/UPG

Сегодня топливо является одним из ключевых ресурсов для украинцев. Если в районах активных боевых действий могут быть проблемы с тем, чтобы найти работающую заправку, то на остальной территории Украины бывают вопросы к ценам на топливо.

На момент 11 марта на украинских заправках были такие цены на топливо

OKKO и WOG

А-95+ – 47,00 грн.;

А-95 – 38,34 грн.;

А-92 – 37,99 грн.;

ДТ – 35,99 грн;

газ – 25,64 грн.

АЗС "Укрнафта":

А-95 + – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн.;

А-92 – 34,00 грн.;

ДТ – 34,00 грн;

газ -18,01 грн.

АЗС KLO:

А-95+ – 49,00 грн.;

А-95 – 38,34 грн.;

А-92 – 37,99 грн.;

ДТ – 35,92 грн;

газ – 26,00 грн.

АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн.;

А-95 – 37,27 грн.;

А-92 – 34,44 грн.;

ДТ – 35,00 грн;

газ – 21,75 грн.

АЗС Socar

А-95+ – 48,99 грн.;

А-95 – 38,34 грн.;

А-92 – 37,98 грн.;

ДТ – 48,99 грн;

газ – 24,98 грн.

Сейчас на рынке топлива в Украине наблюдается не самая простая ситуация, ведь после отказа от белорусского и российского топлива нужно искать альтернативный источник поставки бензина и дизеля. Несмотря на это, сети АЗС пока продают топливо в рамках предельных цен, которые ранее определил Кабмин. Эксперты пока не берутся прогнозировать, что будет с ценами на топливо, но если исходить из той ситуации, которая сложилась сейчас, можно предположить, что цены резко вырастут уже в ближайшее время.

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