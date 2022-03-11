- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
До 50 грн/литр: что происходит с ценами на топливо в Украине
Сегодня топливо является одним из ключевых ресурсов для украинцев. Если в районах активных боевых действий могут быть проблемы с тем, чтобы найти работающую заправку, то на остальной территории Украины бывают вопросы к ценам на топливо.
На момент 11 марта на украинских заправках были такие цены на топливо
OKKO и WOG
- А-95+ – 47,00 грн.;
- А-95 – 38,34 грн.;
- А-92 – 37,99 грн.;
- ДТ – 35,99 грн;
- газ – 25,64 грн.
АЗС "Укрнафта":
- А-95 + – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн.;
- А-92 – 34,00 грн.;
- ДТ – 34,00 грн;
- газ -18,01 грн.
АЗС KLO:
- А-95+ – 49,00 грн.;
- А-95 – 38,34 грн.;
- А-92 – 37,99 грн.;
- ДТ – 35,92 грн;
- газ – 26,00 грн.
АЗС UPG:
- А-95+ – 38,09 грн.;
- А-95 – 37,27 грн.;
- А-92 – 34,44 грн.;
- ДТ – 35,00 грн;
- газ – 21,75 грн.
АЗС Socar
- А-95+ – 48,99 грн.;
- А-95 – 38,34 грн.;
- А-92 – 37,98 грн.;
- ДТ – 48,99 грн;
- газ – 24,98 грн.
Сейчас на рынке топлива в Украине наблюдается не самая простая ситуация, ведь после отказа от белорусского и российского топлива нужно искать альтернативный источник поставки бензина и дизеля. Несмотря на это, сети АЗС пока продают топливо в рамках предельных цен, которые ранее определил Кабмин. Эксперты пока не берутся прогнозировать, что будет с ценами на топливо, но если исходить из той ситуации, которая сложилась сейчас, можно предположить, что цены резко вырастут уже в ближайшее время.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Как происходит изъятие автомобиля на нужды армии в военное время
- Россия и Беларусь - все: откуда будут поставлять топливо в Украину
- Цены на топливо возьмут под контроль военные администрации - КМУ