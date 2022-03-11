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Бойцы ВСУ показали, как охотятся за вражескими танками - видео
Украинские военные продолжают неустанно уничтожать живую силу и технику российских оккупантов. Недавно на страничке 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского в Facebook появилось интересное видео.
На опубликованных кадрах бойцы показали, как они ведут охоту за российскими танками. Так, сразу после обнаружения вражеской бронетехники в кустарниках, бойцы 30-ой ОМБР поразили танк ракетой, не оставив экипажу никаких шансов.
"Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся за тяжелым бронированным „зверем“. К примеру, российские танки. Один выстрел — одно попадание. Ракет зря не тратим", — коротко и лаконично прокомментировали происходящее на видео наши военные.
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