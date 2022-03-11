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Укрзализныця опубликовала расписание электричек на 11 марта
Сегодня Укрзализныця стала для многих украинцев чуть ли не единственным способом эвакуации из горячих точек. В то же время, украинцам нужно перемещаться не только между большими городами, но и между пригородами.
В связи с этим, на ровне с обычными поездами ездят пригородные электрички. В то же время, стоит учитывать, что из-за военного положения в Украине электрички функционирует далеко не во всех регионах.
Ради безопасности пассажиров, в Укрзализныце ежедневно обновляют список пригородных поездов, которые курсируют в разных регионах Украины. В то же время, национальный железнодорожный перевозчик призывает людей следить за объявлениями на вокзале из громкоговорителей, так как обстановка на местах может резко измениться.
Ниже приводим список пригородных поездов Укразализныци на 11 марта в Украине:
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