Украина конфисковала 25 белорусских грузовиков на нужды армии

Так как Белорусь является соучастницей российской агрессии, имущество компаний из Белоруси могут конфисковать в Украине.

Недавно стало известно, о конфискации первых активов белорусских компаний. По данным издания "Наша Нива" ночью в этот вторник 8 марта, украинцы изъяли на нужды ВСУ 25 фур с белоруской регистрацией.

Так, сразу несколько белорусских грузовиков остановили в пункте пропуска "Ягодин" при попытке пересечь украинско-польскую границу.

“При попытке выехать из Украины белорусские грузовики разных фирм остановили в отстойниках, после чего нам, водителям, вооруженные пограничники (или, я не знаю, кто это был) приказали оставить машины. Наши места заняли местные водители, которых только для этого привезли, и все. Бумага о конфискации не выдавали, мол – не ко времени", - рассказал один из водителей в интервью местному изданию.

Белорусы отмечают. что они прекрасно понимают, по какой причине украинские пограничники ведут себя таким образом, но теперь им нужно как-то объяснить работодателю, что грузовики конфисковали в пользу армии. Самая главная проблема - это то, что за изъятую технику им не выдали никаких бумаг.

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