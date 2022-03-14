Очередь из российских фур на польской границе растянулась на 22 км

Украинские активисты уже три дня подряд блокируют проезд российских и белорусских фур в ЕС.

Сейчас на польско-белорусской границе ситуация достаточно напряженная. Так, украинские активисты уже третий день подряд блокируют автомобили из РФ и Белоруси и не дают им въехать в Белорусь.

На данный момент очередь растянулась на 22 километра, а сама ситуация на границе накаляется. Активисты с места событий сообщают, что россияне этой ночью начали рисовать свастику "Z" на своих фурах и угрожают давить активистов.

Польская полиция, которая сейчас дежурит на месте инцидента вооружилась автоматами из-за накалившейся ситуации. Как сообщили активисты, данная проблема не является проблемой польской границы, это проблема границы с ЕС, от которого требуют срочно закрыть границу с Белорусью.

UPD: Согласно свежей информации, польская полиция все таки оттеснила украинских активистов и белорусские и российские фуры начали постепенно пересекать границу.

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