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Renault возобновляет работу в РФ с разрешения Франции - что известно

Пока одни компании уходят с рынка РФ во избежание репутационных потерь, другие - считают что прибыль превыше всего.
 |  Автор: Максим Назарук
Renault возобновляет работу в РФ с разрешения Франции - что известно
Компания снова запускает свой завод в Москве / EPA/UPG

За последние несколько недель многие автопроизводители ушли с российского рынка, но теперь, некоторые из них начали возвращаться назад. Так, речь идет о французской компании Renault, которая восстанавливает производство на своих заводах в Москве. 

Похоже, французов не останавливает тот факт, что за их деньги покупают боеприпасы и технику для армии РФ, которая направляется против мирного населения Украины. Об этом заявили в издании The Guardian.

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Известно, что в феврале компания Renault прекратила производство на своих заводах в России ссылаясь на логистические проблемы после вторжения РФ в Украину. В то же время на днях, стало известно, что компания Renault возобновляет работу заручившись поддержкой французского правительства, которое является основным акционером компании. 

Отметим, что сама компания Renault владеет двумя третями российской компании "Автоваз" с конца 2016 года, после того как впервые инвестировала в российский рынок еще в 2007 году. Данный факт свидетельствует о том, что французский автопроизводитель имеет больше операций в стране, чем другие европейские автомобильные компании. На данный момент действия компании создали огромный вызов, ведь сейчас правительства США, Великобритании и ЕС пытаются совместно изолировать РФ от цивилизованного мира.

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