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ТОП-5 автомобилей на период войны: рейтинг
В условиях военного времени, к машине появляются совершенно другие требования.
Покупка автомобиля в военное время, задача очень непростая и специфическая. Люди, которые готовы потратить свои сбережения в условиях массовой разрухи, чтобы купить автомобиль, имеют к нему конкретные требования, а также достаточно жесткие денежные рамки.
Если говорить об "автомобилях военного времени", то такие авто должны соответствовать ряду характеристик, передает Авто 24. Так, идеальная машина для военного положения:
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- практичная (имеет большой объем багажника и салона, в идеале, когда авто является однообъемным (нет разделения салона с багажником), что позволяет трансформировать автомобиль в зависимости от текущих потребностей владельца);
- недорогая (в условиях военного времени лишних денег ни у кого нет, поэтому люди ищут автомобиль по принципу, чем дешевле - тем лучше.
- экономная (учитывая стоимость бензина, чем реже приходится автомобиль заправлять - тем лучше);
- с доступными и дешевыми запчастями (даже самые надежные авто выходят из строя, поэтому нужно выбирать относительно популярные модели авто, запасы запчастей на которые сохранились еще с довоенных времен);
- проходимая (учитывая состояние дорог, у автомобиля должен быть приличный дорожный просвет и проходимость)
Учитывая все вышеперечисленные характеристики, список "идеальных" автомобилей на период военного положения в Украине выглядит так:
- Renault Kangoo от $2000
- ЗАЗ “Таврия” от $1000
- VW Transporter Т4 от $3500
- Renault Duster от $7500
- Mitsubishi L200 от S9500
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