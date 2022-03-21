ТОП-5 автомобилей на период войны: рейтинг

В условиях военного времени, к машине появляются совершенно другие требования.

Машина должна быть достаточно простой, чтобы ее можно было починить "на коленке" / EPA/UPG

Покупка автомобиля в военное время, задача очень непростая и специфическая. Люди, которые готовы потратить свои сбережения в условиях массовой разрухи, чтобы купить автомобиль, имеют к нему конкретные требования, а также достаточно жесткие денежные рамки.

Если говорить об "автомобилях военного времени", то такие авто должны соответствовать ряду характеристик, передает Авто 24. Так, идеальная машина для военного положения:

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практичная (имеет большой объем багажника и салона, в идеале, когда авто является однообъемным (нет разделения салона с багажником), что позволяет трансформировать автомобиль в зависимости от текущих потребностей владельца);

(имеет большой объем багажника и салона, в идеале, когда авто является однообъемным (нет разделения салона с багажником), что позволяет трансформировать автомобиль в зависимости от текущих потребностей владельца); недорогая (в условиях военного времени лишних денег ни у кого нет, поэтому люди ищут автомобиль по принципу, чем дешевле - тем лучше.

(в условиях военного времени лишних денег ни у кого нет, поэтому люди ищут автомобиль по принципу, чем дешевле - тем лучше. экономная (учитывая стоимость бензина, чем реже приходится автомобиль заправлять - тем лучше);

(учитывая стоимость бензина, чем реже приходится автомобиль заправлять - тем лучше); с доступными и дешевыми запчастями (даже самые надежные авто выходят из строя, поэтому нужно выбирать относительно популярные модели авто, запасы запчастей на которые сохранились еще с довоенных времен);

(даже самые надежные авто выходят из строя, поэтому нужно выбирать относительно популярные модели авто, запасы запчастей на которые сохранились еще с довоенных времен); проходимая (учитывая состояние дорог, у автомобиля должен быть приличный дорожный просвет и проходимость)

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, список "идеальных" автомобилей на период военного положения в Украине выглядит так:

Renault Kangoo от $2000

от $2000 ЗАЗ “Таврия” от $1000

от $1000 VW Transporter Т4 от $3500

от $3500 Renault Duster от $7500

от $7500 Mitsubishi L200 от S9500

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