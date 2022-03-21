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Что делать когда начался штурм вашего населенного пункта - инструкция

Главное не паниковать и не мешать защитникам.
 |  Автор: Максим Назарук
Что делать когда начался штурм вашего населенного пункта - инструкция
Самое главное переждать "горячую фазу" и выходить из дому / EPA/UPG

В Украине уже почти месяц идет война. К сожалению, тысячи украинцев уже столкнулись с ситуацией, когда российские войска пытаются штурмовать их населенный пункт. Как показала практика, многие в этот момент начинают паниковать и совершать необдуманные поступки.

Чтобы не подвергать себя и окружающих опасности, в полиции сделали список рекомендаций, что нужно и не нужно делать в ситуации, когда вражеская армия пытается взять штурмом ваш населенный пункт. Рекомендации опубликовал на своей страничке в Facebook Алексей Белошицкий.

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  • Заклейте окна скотчем и учитывайте, что проклеить нужно всю площадь окна;
  • Нельзя подходить близко к окнам, даже если они заклеены;
  • Зарядите свой телефон, а если есть, то и павербанк;
  • Будьте готовы к отключению света в любой момент (подготовьте свечки и фонарики);
  • В темное время суток используйте дома режим светомаскировки;
  • При необходимости включения света, сделайте все, чтобы его было минимально видно на улице;
  • Если начался обстрел, постарайтесь находиться в промежуточной комнате без окон, которая может послужить вам импровизированным укрытием;
  • Не выходите на улицу во время обстрелов.

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