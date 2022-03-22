Украинцев предупредили о небезопасных вакансиях для водителей - РНБО

Россияне могут похищать местных водителей ищущих работу и использовать их в своих целях.

Российская армия пытается любой ценой одержать победу и ради этого идет на подкуп, шантаж и насилие. На днях, в Центре противодействия дезинформации при РНБО зафиксировали резкий рост предложений работы для дальнобойщиков из Украины в РФ.

Сообщается, что подобное предложение запросто может оказаться ловушкой. Так как русские плохо знают местность, после соглашения на вакансию, водителя могут взять в заложники и насильно заставлять выполнять преступные приказы оккупантов.

“Так как россияне имеют проблемы с перевозкой небезопасных грузов в Украине, плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, вони решили привлекать для перевозки украинцев. После согласия на вакансию возможно попадания в заложники и требование выполнять преступные приказы", – предупредили в РНБО.

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