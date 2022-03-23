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Как отразится война в Украине на мировой автомобильной промышленности
Война в Украине стала причиной дефицита многих комплектующих мирового автопрома из-за недостачи автокомпонентов, в том числе тех, которые производятся в Украине. На данный момент известно, что из-за нехватки компонентов свою работу приостановили концерны BMW и Volkswagen.
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До войны, украинские предприятия поставляли кабели, жгуты и другие электронны компоненты для сборки автомобилей в ЕС и другие страны. Сейчас же все поставки прекратились, а чтобы заменить поставщиков, нужно потратить от нескольких месяцев до года.
Согласно подсчетам экспертов, война в Украине вместе с дефицитом микрочипов и логистических проблем привела к тому, что мировой автопром не сможет получить около 25 миллионов машин на момент 2030 года.
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